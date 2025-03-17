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Военная операция на Украине ,  
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Суд заочно приговорил грузинского наемника к 25 годам заключения

Сюжет
Военная операция на Украине
Георгий&nbsp;Кесарели
Георгий Кесарели (Фото: Следственный комитет РФ)

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы 36-летнего гражданина Грузии Георгия Кесарели, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК), а также в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК).

Суд установил, что Кесарели в 2024 году вступил в наемническое подразделение для участия за денежное вознаграждение в военных действиях против России. По данным следствия, он участвовал во вторжении на территорию Курской области в августе прошлого года.

«Преследуя террористические цели (Кесарели. — РБК), совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что за свою деятельность он ежемесячно получал не менее $1 тыс.

Кесарели объявлен в международный розыск, суд также заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Военная прокуратура суд наемники Военная операция на Украине
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