Суд заочно приговорил грузинского наемника к 25 годам заключения
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы 36-летнего гражданина Грузии Георгия Кесарели, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
Суд признал мужчину виновным в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК), а также в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК).
Суд установил, что Кесарели в 2024 году вступил в наемническое подразделение для участия за денежное вознаграждение в военных действиях против России. По данным следствия, он участвовал во вторжении на территорию Курской области в августе прошлого года.
«Преследуя террористические цели (Кесарели. — РБК), совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан», — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что за свою деятельность он ежемесячно получал не менее $1 тыс.
Кесарели объявлен в международный розыск, суд также заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее суд заочно приговорили к 23 годам лишения свободы американского наемника Роберта Вертмана, участвовавшего во вторжении в Курскую область в составе Вооруженных сил Украины. По данным следствия, он совершал преступления против мирного населения.
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