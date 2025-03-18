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Политика ,  
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«Росатом» не исключил возобновления переговоров с западными компаниями

Алексей Лихачев
Алексей Лихачев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Росатом» надеется, что в ближайшее время начнутся переговоры с западными компаниями о возобновлении сотрудничества, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Он добавил, что ежегодная выручка «Росатома» от проектов с компаниями из недружественных стран в последние годы составляет около $4 млрд.

«Будет ли эта цифра расти, будет зависеть от многих параметров. Но в первую очередь — от результата тех переговоров, которые начнутся, надеюсь, через некоторое время», — сказал Лихачев.

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Алексей Лихачев

Он добавил, что перспективы будут «очень сильно» зависеть от действий западных стран.

США в январе 2025 года объявили о санкциях против энергетических компаний России. Под ограничения попали нефтяные компании, например «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний, танкеры и страховщики.

В числе физлиц, оказавшихся в санкционном списке, — глава «Росатома» Алексей Лихачев, его первые заместители Кирилл Комаров и Александр Локшин и три замгендиректора: по машиностроению — Андрей Никипелов, по экономике и финансам — Илья Ребров, директор дирекции Севморпути Вячеслав Рукша.

Тогда Лихачев заявил, что не планирует никаких серьезных изменений в практической деятельности «Росатома» в связи с введенными ограничениями.

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