«Росатом» не исключил возобновления переговоров с западными компаниями

Алексей Лихачев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Росатом» надеется, что в ближайшее время начнутся переговоры с западными компаниями о возобновлении сотрудничества, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Он добавил, что ежегодная выручка «Росатома» от проектов с компаниями из недружественных стран в последние годы составляет около $4 млрд.

«Будет ли эта цифра расти, будет зависеть от многих параметров. Но в первую очередь — от результата тех переговоров, которые начнутся, надеюсь, через некоторое время», — сказал Лихачев.



Он добавил, что перспективы будут «очень сильно» зависеть от действий западных стран.США в январе 2025 года объявили о санкциях против энергетических компаний России. Под ограничения попали нефтяные компании, например «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний, танкеры и страховщики.В числе физлиц, оказавшихся в санкционном списке, — глава «Росатома» Алексей Лихачев, его первые заместители Кирилл Комаров и Александр Локшин и три замгендиректора: по машиностроению — Андрей Никипелов, по экономике и финансам — Илья Ребров, директор дирекции Севморпути Вячеслав Рукша.

Тогда Лихачев заявил, что не планирует никаких серьезных изменений в практической деятельности «Росатома» в связи с введенными ограничениями.