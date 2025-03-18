«Росатом» не исключил возобновления переговоров с западными компаниями
«Росатом» надеется, что в ближайшее время начнутся переговоры с западными компаниями о возобновлении сотрудничества, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Он добавил, что ежегодная выручка «Росатома» от проектов с компаниями из недружественных стран в последние годы составляет около $4 млрд.
«Будет ли эта цифра расти, будет зависеть от многих параметров. Но в первую очередь — от результата тех переговоров, которые начнутся, надеюсь, через некоторое время», — сказал Лихачев.
Он добавил, что перспективы будут «очень сильно» зависеть от действий западных стран.
США в январе 2025 года объявили о санкциях против энергетических компаний России. Под ограничения попали нефтяные компании, например «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний, танкеры и страховщики.
В числе физлиц, оказавшихся в санкционном списке, — глава «Росатома» Алексей Лихачев, его первые заместители Кирилл Комаров и Александр Локшин и три замгендиректора: по машиностроению — Андрей Никипелов, по экономике и финансам — Илья Ребров, директор дирекции Севморпути Вячеслав Рукша.
Тогда Лихачев заявил, что не планирует никаких серьезных изменений в практической деятельности «Росатома» в связи с введенными ограничениями.
Читайте РБК в Telegram.
Путин и Трамп начали телефонный разговор
В США допустили возможность признать Крым российским
Трамп может включить Одессу в повестку мирных переговоров
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов