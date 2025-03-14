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Политика ,  
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Сумские власти объявили обязательную эвакуацию восьми населенных пунктов

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию восьми населенных пунктов

Власти Сумской области на севере Украины приняли решение о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района. Об этом областная администрация сообщила в телеграм-канале.

«Было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин Сумского района», — сказано в сообщении.

Российское Минобороны в сводках о ходе операции в Курской области неоднократно сообщало об ударах по позициям украинских сил в Сумской области. 19 февраля президент России Путин сообщил, что бойцы российской бригады пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию противника. Курская область из украинских регионов граничит только с Сумской областью.

9 марта российское оборонное ведомство сообщило, что военные взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области — он расположен примерно в километре от села Свердликово под Суджей, которое было освобождено 17 февраля.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов 12 марта доложил Путину, что российские войска на отдельных направлениях перешли государственную границу в Курской области и вошли в Сумскую область Украины,

Полномасштабных боев в Сумской области не было с 2022 года. В начале военной операции российские подразделения заходили на территорию Сумской области, однако покинули ее.

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Сумская область Украина Военная операция на Украине
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