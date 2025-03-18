«Телеграф» узнал реакцию Киева на сообщения о передаче порта Одесса

Порт Одесса (Фото: Uriel Sinai / Getty Images)

Офис президента Украины Владимира Зеленского не в курсе информации об обсуждении передачи под российский контроль порта Одесса в рамках переговорного процесса, сообщает украинское издание «Телеграф» со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

«Мы такого не слышали и обсуждать это не собираемся», — сказал собеседник.

Одесса — город в Северном Причерноморье на юго-западе Украины. Официально датой основания Одессы считается 2 сентября 1794 года, когда российская императрица Екатерина II подписала указ о расширении Хаджибейской гавани и модернизации порта.

Речь идет о статье газеты The New York Times. Накануне со ссылкой на помощников украинского президента издание сообщило, что президент США Дональд Трамп может поддержать российского лидера Владимира Путина по территориальному вопросу и, возможно, включить в повестку урегулирования критически важный порт Одесса.

Среди условий для прекращения огня Путин называл вывод украинских войск с территории новых регионов, признание их и Крыма частью России, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также снятие санкций. Он называл Одессу «русским городом» и допускал, что та может стать как «яблоком раздора, так и символом разрешения конфликта».

Во вторник, 18 марта, состоится второй телефонный разговор Путина с Трампом с момента возвращения того в Белый дом. Предыдущий прошел 12 февраля и длился полтора часа.