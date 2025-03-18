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Киркоров заявил, что он больше не ребенок после смерти отца

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Певец Филипп Киркоров заявил, что он больше не ребенок после смерти отца. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Я больше не ребенок», — написал Киркоров.

Как уточнила РБК представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, Бедрос Киркоров умер из-за остановки сердца.

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Бедрос Киркоров

В последнее время Бедрос Киркоров несколько раз попадал в больницу. В начале января о его госпитализации писал телеграм-канал Mash, но представитель Киркорова эти сообщения опровергла.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. В начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС.

С 1966 года Киркоров принимал участие в эстрадной программе «Мелодия друзей», где выступали артисты из социалистических стран под аккомпанемент Государственного эстрадного оркестра РСФСР во главе с Леонидом Утесовым. Вскоре начал выступать с сольной программой «София — Москва, Москва — София», которая исполнялась под оркестровую фонограмму. Киркоров стал первым певцом на советской эстраде, работавшим в таком формате.

В СССР певец выступал с различными коллективами, записал около 50 песен на радио, выступал в дуэте со своим сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным.

Кроме того, артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденом «За честь и достоинство».

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