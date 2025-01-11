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Представитель Киркорова опровергла сообщения о госпитализации его отца

Представитель Киркорова Успенская назвала ложью данные о госпитализации его отца
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Бедрос Киркоров (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Сообщения о госпитализации народного артиста России Бедроса Киркорова — отца певца Филиппа Киркорова не соответствуют действительности, сообщила РБК представитель последнего Екатерина Успенская.

«Ложь», — написала она.

Ранее 11 декабря телеграм-канал Mash писал, что 92-летний Бедрос Киркоров попал в больницу в тяжелом состоянии перед Новым годом, 20 декабря. Телеграм-канал сообщал, что мужчина жаловался на сильную одышку и врачи поставили ему диагноз «двусторонняя пневмония». К реанимации, по версии Mash, привело лечение по методам тибетской медицины — травами, массажами и пиявками — вместо соблюдения рекомендаций врачей. После недели в больнице артиста отпустили домой, говорилось в публикации.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года, в начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В СССР певец выступал с различными оркестрами. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным.

Кроме того, артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденом «За честь и достоинство».

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Бедрос Киркоров

Бедроса Киркорова также госпитализировали в сентябре 2024 года. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что мужчина находился в тяжелом состоянии в реанимации с отеком легких. Представитель Филиппа Киркорова опровергал, что его отец в реанимации, и сообщал, что тот находится в больнице, но в «хорошем» состоянии.

До этого Бедроса Киркорова госпитализировали в феврале 2023 года. Успенская тогда уточнила, что его отвезли в больницу из-за обострения бронхита.

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