Стала известна причина смерти Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца, сообщила РБК представительница сына исполнителя Филиппа Екатерина Успенская.



«Сердце остановилось», — сказала она.

Она также отметила, что место и дата прощания и похорон пока неизвестны.



Ранее Филипп Киркоров сообщил в своем телеграм-канале о смерти своего отца, народного артиста России Бедроса Киркорова.





«Я больше не ребенок. Сегодня 18 марта 2025 года в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал артист.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Болгарии, в начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В СССР певец выступал с различными оркестрами. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным. Кроме того, артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденом «За честь и достоинство».