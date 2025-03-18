Стала известна причина смерти Бедроса Киркорова
Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца, сообщила РБК представительница сына исполнителя Филиппа Екатерина Успенская.
«Сердце остановилось», — сказала она.
Она также отметила, что место и дата прощания и похорон пока неизвестны.
Ранее Филипп Киркоров сообщил в своем телеграм-канале о смерти своего отца, народного артиста России Бедроса Киркорова.
«Я больше не ребенок. Сегодня 18 марта 2025 года в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал артист.
Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Болгарии, в начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В СССР певец выступал с различными оркестрами. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным.
Кроме того, артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденом «За честь и достоинство».
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