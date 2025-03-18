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Политика ,  
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Путин заявил, что Россия уважает оставшиеся на рынке западные компании

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия уважает западные компании, которые остались на российском рынке, заявил президент Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП). Трансляцию его выступления вел РБК.

Как отметил президент, ряд иностранных компаний сохранили свой персонал и передали управление российскому менеджменту. По словам Путина, «они продолжили работать на нашем рынке, но под другим брендом».

«Они сделали самостоятельный и ответственный выбор. И, безусловно, мы этот выбор уважаем и с уважением будем относиться к таким нашим партнерам», — сказал он.

Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию
Бизнес
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Кроме того, он поручил правительству разработать правила возвращения компаний на российский рынок. Об этом президент также сказал в конце февраля. Ранее Путин заявил, что Россия уже ведет переговоры об этом, однако пока в закрытом режиме.

Тогда он подчеркнул, что при принятии решений о возвращении компаний власти будут руководствоваться сложившейся ситуацией. По его словам, «если ниши заняты», то никаких льгот «для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем».

Обсуждение возможного возвращения иностранных компаний началось после переговоров делегаций России и США 18 февраля.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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