Сбившего из ружья БПЛА в Подмосковье наградили грамотой Госдумы

Вячеслав Володин награждает Александра Юдаева (второй слева) в Государственной Думе, 18 марта 2025 года (Фото: Государственная Дума Российской Федерации)

Жителя Московской области Александра Юдаева, который сбил из ружья украинский беспилотник, наградили почетной грамотой Госдумы, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания вручил почетную грамоту ГД за личный вклад в обеспечение безопасности граждан России Александру Юдаеву», — говорится в сообщении.

Речь идет об одной из крупнейших атак дронов на столичный регион, которая произошла в ночь на 11 марта. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, еще 20 пострадали. Всего за ту ночь над Россией сбили 343 дрона, в том числе 91 над Москвой и областью.

Юдаев — бывший сотрудник МВД. В день массовой атаки дронов его сын рассказал, что отец уже во второй раз сбил беспилотник из ружья в подмосковной деревне Дулебино. По словам мужчины, беспилотник летел над его домом в сторону города Озёры, в котором проживают более 20 тыс. человек, включая его семью, родителей и близких.