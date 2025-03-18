 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сбившего из ружья БПЛА в Подмосковье наградили грамотой Госдумы

Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Володин награждает&nbsp;Александра&nbsp;Юдаева (второй слева) в Государственной Думе, 18 марта 2025 года
Вячеслав Володин награждает Александра Юдаева (второй слева) в Государственной Думе, 18 марта 2025 года (Фото: Государственная Дума Российской Федерации)

Жителя Московской области Александра Юдаева, который сбил из ружья украинский беспилотник, наградили почетной грамотой Госдумы, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания вручил почетную грамоту ГД за личный вклад в обеспечение безопасности граждан России Александру Юдаеву», — говорится в сообщении.

Житель Подмосковья рассказал, как сбил дрон из ружья
Общество
Фото:Александр Юдаев / ok.ru

Речь идет об одной из крупнейших атак дронов на столичный регион, которая произошла в ночь на 11 марта. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, еще 20 пострадали. Всего за ту ночь над Россией сбили 343 дрона, в том числе 91 над Москвой и областью.

Юдаев — бывший сотрудник МВД. В день массовой атаки дронов его сын рассказал, что отец уже во второй раз сбил беспилотник из ружья в подмосковной деревне Дулебино. По словам мужчины, беспилотник летел над его домом в сторону города Озёры, в котором проживают более 20 тыс. человек, включая его семью, родителей и близких.

Читайте РБК в Telegram.

В США допустили возможность признать Крым российским

Трамп может включить Одессу в повестку мирных переговоров

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Госдума Московская область беспилотники награждение Вячеслав Володин
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Житель Подмосковья рассказал, как сбил дрон из ружья
Общество
Житель подмосковной деревни во второй раз сбил дрон из ружья
Политика
Путину доложили об атаке дронов на Московский регион
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
Творческий путь Бедроса Киркорова. ВидеоОбщество, 17:27
Путин выразил недоумение, почему «семерка» считается «большой»Политика, 17:25
В Сумской области объявили эвакуацию еще в 14 населенных пунктахПолитика, 17:21
В Bernstein спрогнозировали рост акций Coinbase на 60%. Что к этому ведетКрипто, 17:18
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Кержаков нанесет первый удар в матче сборной России с ГренадойСпорт, 17:15
В Петербурге почти 70 школьных классов закрыли на карантинОбщество, 17:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Киркоров заявил, что он больше не ребенок после смерти отцаОбщество, 17:13
«Телеграф» узнал реакцию Киева на сообщения о передаче порта ОдессаПолитика, 17:09
Украинская теннисистка рассказала о сексуальных домогательствах тренераСпорт, 17:06
«Все сигнализирует о медвежьем рынке». Эксперты о перспективах биткоинаКрипто, 17:05
Основным кандидатом в главы Ненецкого округа стала экс-премьер ЗапорожьяПолитика, 17:05
Пропадают автовозы: «Лиса рулит» — о новых схемах обмана покупателейАвто, 17:03
«МегаФон» заявил о росте спроса на отдых на фоне укрепления рубляПресс-релиз, 16:58