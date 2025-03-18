Сбившего из ружья БПЛА в Подмосковье наградили грамотой Госдумы
Жителя Московской области Александра Юдаева, который сбил из ружья украинский беспилотник, наградили почетной грамотой Госдумы, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания вручил почетную грамоту ГД за личный вклад в обеспечение безопасности граждан России Александру Юдаеву», — говорится в сообщении.
Речь идет об одной из крупнейших атак дронов на столичный регион, которая произошла в ночь на 11 марта. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, еще 20 пострадали. Всего за ту ночь над Россией сбили 343 дрона, в том числе 91 над Москвой и областью.
Юдаев — бывший сотрудник МВД. В день массовой атаки дронов его сын рассказал, что отец уже во второй раз сбил беспилотник из ружья в подмосковной деревне Дулебино. По словам мужчины, беспилотник летел над его домом в сторону города Озёры, в котором проживают более 20 тыс. человек, включая его семью, родителей и близких.
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