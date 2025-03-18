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Экономика ,  
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Кабмин пока не утвердил список компаний для «большой приватизации»

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Правительство России пока не определило список компаний, которые могут быть включены в программу «большой приватизации». Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев после расширенного заседания коллегии Росимущества.

«Перечня [компаний для «большой приватизации»] у нас нет еще пока. Правительство не утвердило», — заявил Моисеев, передает корреспондент РБК.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минфин считает вопрос «большой приватизации» актуальным и намерен внести предложения по нему в 2025 году, заявил на заседании коллегии Росимущества глава ведомства Антон Силуанов.

«У нас будет предложение по «большой приватизации». Сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня», — отметил он.

Силуанов уточнил, что в 2025 году доходы от реализации госимущества могут составить 100 млрд рублей, а фондовый рынок ожидает размещение акций госкомпаний до 1 трлн рублей. В этом году Минфин планирует разместить акции «Дом.РФ» на сумму не менее 15 млрд рублей. Дальнейшая активность приватизации будет зависеть от работы Росимущества, заключил министр.

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«большая приватизация» правительство России Алексей Моисеев Росимущество
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