В Минфине уточнили планы по приватизации восьми компаний

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Приватизация «Дом.РФ» может состояться в четвертом квартале 2025 года, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Об этом передает корреспондент РБК. Замминистра отметил, что на 2026 год намечена приватизация еще семи компаний, однако их перечень и отрасли, в которых они работают, пока не раскрываются.

«Предложение по этим семи компаниям уже направлено в правительство. Чтобы продать в 2026 году, надо года полтора подготовки», — пояснил Моисеев.

По его словам, не все компании имеют форму публичного акционерного общества (ПАО) и торгуются на рынке, поэтому необходимо представить их инвесторам.

Замминистра подчеркнул, что правительство в целом поддерживает приватизационные инициативы, так как была поставлена цель получить к 2030 году 1 трлн руб. от продажи активов.

«Приватизация предполагаемых семи компаний в 2026 году может принести бюджету от 100 млрд до 300 млрд руб.», — отметил замминистра.

Сегодня на заседании коллегии Росимущества глава Минфина Антон Силуанов заявил, что вопрос «большой приватизации» вновь актуален и ведомство представит свои предложения.

«Сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз поставить этот вопрос на повестку дня в 2025 году», — отметил министр.

По словам Силуанова, в 2025 году ожидаются поступления от реализации имущества в размере 100 млрд руб. По поручению президента России Владимира Путина к 2030 году планируется увеличить капитализацию фондового рынка до 2/3 ВВП, а объем публичных размещений акций госкомпаний — до 1 трлн руб.

Глава Минфина заявил, что в этом году министерство разместит на фондовом рынке акции «Дом.РФ» на сумму не менее 15 млрд руб. Дальнейшие размещения будут зависеть от работы Росимущества, заключил он.