 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Минфине уточнили планы по приватизации восьми компаний

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Приватизация «Дом.РФ» может состояться в четвертом квартале 2025 года, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Об этом передает корреспондент РБК. Замминистра отметил, что на 2026 год намечена приватизация еще семи компаний, однако их перечень и отрасли, в которых они работают, пока не раскрываются.

«Предложение по этим семи компаниям уже направлено в правительство. Чтобы продать в 2026 году, надо года полтора подготовки», — пояснил Моисеев.

По его словам, не все компании имеют форму публичного акционерного общества (ПАО) и торгуются на рынке, поэтому необходимо представить их инвесторам.

Замминистра подчеркнул, что правительство в целом поддерживает приватизационные инициативы, так как была поставлена цель получить к 2030 году 1 трлн руб. от продажи активов.

«Приватизация предполагаемых семи компаний в 2026 году может принести бюджету от 100 млрд до 300 млрд руб.», — отметил замминистра.

Силуанов назвал размер доходов от приватизации в 2024 году
Экономика
Антон Силуанов

Сегодня на заседании коллегии Росимущества глава Минфина Антон Силуанов заявил, что вопрос «большой приватизации» вновь актуален и ведомство представит свои предложения.

«Сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз поставить этот вопрос на повестку дня в 2025 году», — отметил министр.

По словам Силуанова, в 2025 году ожидаются поступления от реализации имущества в размере 100 млрд руб. По поручению президента России Владимира Путина к 2030 году планируется увеличить капитализацию фондового рынка до 2/3 ВВП, а объем публичных размещений акций госкомпаний — до 1 трлн руб.

Глава Минфина заявил, что в этом году министерство разместит на фондовом рынке акции «Дом.РФ» на сумму не менее 15 млрд руб. Дальнейшие размещения будут зависеть от работы Росимущества, заключил он.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минфин приватизация Алексей Моисеев Дом.РФ новости
Материалы по теме
В Минфине назвали, что нужно для возвращения западных компаний в Россию
Бизнес
Минфин оценил будущее IPO «Дом.РФ» в ₽15 млрд
Финансы
В «Дом.РФ» предупредили о банкротствах застройщиков в 2025 году
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
ОСК отказалась от покупки верфи «Звезда»Финансы, 12:52
Когда платежная система «Мир» появится в ИндииОтрасли, 12:51
Потанин заявил, что ключевую ставку лучше оставить, чем опять повышатьЭкономика, 12:47
Курс доллара на рынке Форекс впервые с июня 2023 года упал ниже ₽81Инвестиции, 12:41
Собянин рассказал про оформление станции метро «Народное Ополчение»Недвижимость, 12:40
Месси объяснил, почему пропустит матчи сборной Аргентины в отборе ЧМ-2026Спорт, 12:38
В Минфине уточнили планы по приватизации восьми компанийЭкономика, 12:34
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
МВД переобъявило в розыск Бориса АкунинаПолитика, 12:29
Суд в Перми приговорил к 18 годам колонии женщину за убийство сынаОбщество, 12:15
Кремль раскрыл подробности о предстоящем разговоре Путина и ТрампаПолитика, 12:09
Суд заочно приговорил британского наемника к 14 годам колонииПолитика, 12:04
Семейную ипотеку расширили на вторичку: где она будет доступнаНедвижимость, 12:01
Bloomberg узнал о паузе в поставках СПГ из США крупнейшему покупателюБизнес, 12:01
В ХМАО вертолет Ми-8 аварийно сел из-за проблем с двигателемОбщество, 11:59