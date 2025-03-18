В Кремле объяснили, почему встреча Путина с бюро РСПП будет закрытой
Встреча президента России Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) будет закрытой, чтобы участники могли вести дискуссию свободно. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Съезд РСПП открылся в Москве 18 марта. Заявлено свыше 1 тыс. делегатов, в том числе бизнесмены, а также руководители министерств и ведомств.
«Будет в закрытом режиме, как обычно Путин это делает, встреча с членами бюро РСПП. Это специально всегда проводится в закрытом режиме, чтобы и представители бизнеса, и представители власти могли свободно и откровенно обсуждать все проблемы, вопросы, которые есть на повестке дня», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин в кулуарах съезда РСПП заявил, что ключевую ставку лучше оставить, чем опять повышать. Он добавил, что «ситуация будет оставаться стабильно напряженной».
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