Потанин заявил, что ключевую ставку лучше оставить, чем опять повышать

Владимир Потанин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ключевую ставку лучше оставить, чем опять повышать, заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

«Мы будем жить в условиях сложной обстановки. Нам лучше готовиться к тому, что ситуация будет оставаться стабильно напряженной. А по поводу снижения [ключевой ставки] — я бы оставил, лучше сейчас оставить, чем потом опять повышать», — сказал Потанин.

До этого в марте аналитики предсказали сохранение ставки Центробанка и отказ от жесткого сигнала. Они считают, что Банк России сохранит ключевую ставку на историческом максимуме — 21% годовых.

На заседании 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и дал умеренно жесткий сигнал рынку, заявив, что будет «оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции».

По словам экспертов, на отсутствие необходимости повышения ставки указывает и снижение темпов кредитования. Вопрос повышения ключевой ставки будет рассмотрен 21 марта.