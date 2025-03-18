Соцзащита США признала умершими 3,2 млн «вампиров» старше 120 лет
Администрация социального обеспечения США провела масштабную проверку своих баз данных и удалила из списка получателей социальных пособий 3,2 млн человек старше 120 лет, признав их умершими. Об этом сообщил Департамент эффективности государственного управления (DOGE) в соцсети Х.
«За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 3,2 млн владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие», — говорится в заявлении администрации.
В феврале американский предприниматель Илон Маск, курирующий Департамент эффективности госуправления США (DOGE), поставил под сомнение надежность системы социального обеспечения страны. В соцсети X он назвал ее «возможно, самым крупным мошенничеством в истории США».
Такое заявление он сделал после появления информации о том, что число получателей соцвыплат превышает официальное население страны. Он подчеркнул, что в базе данных числятся люди в возрасте 200–300 лет, у которых в графе «смерть» нет отметки.
Маск поделился таблицей с данными и сравнил ситуацию с «головоломкой», раскрывающей тайны древней цивилизации. В комментариях пользователи обратили внимание, что в системе соцобеспечения зарегистрировано 394 млн номеров соцстрахования, тогда как население США составляет 334 млн человек.
«Может быть, фильм «Сумерки» — это реальность, и вампиры массово получают социальные пособия», — пошутил Маск.
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