Плененного в Курской области британца приговорили 19 годам заключения

Джеймс Скотт Рис Андерсон (Фото: РИА Новости)

Суд вынес приговор британцу Джеймсу Скотту Рису Андерсону, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в ноябре 2024 года Джеймс Андерсон, вооруженный боевым оружием, незаконно проник на территорию России и в составе подразделений ВСУ совершил ряд преступлений против мирных жителей. Вскоре он попал в плен к российским военным, а 26 ноября Ленинский районный суд Курска заключил Джеймса Андерсона под стражу.

Video



После ареста он заявил, что командование ВСУ заставило его принять участие в боевых действиях в Курской области насильно. Также он назвал себя бывшим солдатом британской армии, в которой служил с 2019 по 2023 год. По данным The Independent, Джеймс Андерсон записался воевать в Интернациональный легион Украины после того, как его уволили с работы.



Следствие признало Джеймса Скотта Риса Андерсона виновным в совершении террористического акта (ст. 205 УК) и наемничестве (ст. 359 УК). Он приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальных 14 лет — в исправительной колонии строгого режима.

В декабре 2024 года исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Россия ликвидировала около 6,5 тыс. из 15 тыс. прибывших на Украину иностранных наемников. Она также отметила, что против приблизительно 800 граждан иностранных государств, принимавших участие во вторжении в Курскую область в августе 2024 года, Следственный комитет завел уголовные дела.