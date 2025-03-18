Суд в Перми приговорил к 18 годам колонии женщину за убийство сына

Ирина Шатова (Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / ТАСС)

Женщину в Перми признали виновной и осудили за убийство 9-летнего сына. Ирину Шатову приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Шатовой также назначили один год ограничения свободы со дня освобождения. Прокуроры требовали приговорить подсудимую к 19 годам лишения свободы.

Шатову задержали 13 июля 2024 года в подсобке пермской гостиницы «Жемчужина». Она скрывалась от полиции. В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего). Пермячка признала вину в полном объеме. Судья постановил уничтожить орудие убийства — зарядный шнур для телефона, а также вещдоки — подушку и чемодан.

Следствие считает, что Шатова в 2024 году задушила ребенка проводом от телефона, после нанесла несколько ударов кухонным ножом. Спрятав тело в чемодан, Шатова возила его по городу. Когда она не смогла перебросить чемодан через ограждение Коммунального моста, Шатова выбросила его на свалку в центре Перми. Чемодан нашли бездомные, тело мальчика лежало на подушке. Сначала подсудимая настаивала на том, что мальчика убили коллекторы, однако вскоре призналась, что сделала это сама. Прокурор отмечал, что мотивом убийства стала задолженность Шатовой. Адвокат привел сумму долгов в 50 млн руб. Потеряв крупную сумму на трейдинге, Ирина решила покончить с собой, убив также сына.

В марте в городе Миассе Челябинской области против 31-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. В СК сообщили, что мать успокаивала ребенка, неоднократно вводя ему шприцом наркотики, вследствие чего ребенок скончался. Факт летального отравления наркотической смесью установила экспертиза. Подсудимая — многодетная мать. Трех ее малолетних детей сейчас воспитывает бабушка.