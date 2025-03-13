Многодетная мать убила двухлетнего сына наркотиками, чтобы успокоить

Фото: СК по Челябинской области

В городе Миассе Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства 31-летней местной жительницей собственного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Челябинской области.

По данным следствия, 22 января 2025 года в квартире одного из домов на улице Ремесленной было обнаружено тело двухлетнего мальчика. Экспертиза установила, что причиной смерти стало отравление наркотической смесью.

Как сообщил «КП-Челябинск» источник в правоохранительных органах, условия жизни семьи были «не самыми лучшими». Кроме того, в семье воспитываются еще трое малолетних детей, которые сейчас живут с бабушкой.

«Обвиняемая с целью успокоения своего малолетнего ребенка, избавления себя от его периодических криков неоднократно умышленно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм сына», — сообщили в СК.

В отношении нее было возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство малолетнего. Максимальное наказание по данной статье — до 20 лет лишения свободы. Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также ведомство даст правовую оценку условиям их проживания и работе социальных органов в рамках расследования дела о халатности по ст. 293 Уголовного кодекса.

В октябре 2024 года в Подольске возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

По данным следствия, 12 октября 27-летняя гражданка Таджикистана, проживающая в Подмосковье, намеренно напоила двухлетнего сына уксусной кислотой, предварительно перелив ее в детскую бутылочку. Затем она также выпила токсичную жидкость.

Ребенок получил сильные ожоги внутренних органов и был экстренно госпитализирован.

Следователи квалифицировали действия женщины как покушение на убийство малолетнего — ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.