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Обвиняемая в убийстве сына жительница Перми объяснила свой поступок

Обвиняемая в убийстве сына пермячка Шатова объяснила свои действия проблемами
Ирина Шатова
Ирина Шатова (Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press)

Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына Ирина Шатова заявила в суде, что совершила это преступление из-за проблем в личной жизни и «колоссального давления», которое на нее оказывали клиенты, передал корреспондент URA.RU.

Шатова выступила с последним словом в Пермском краевом суде в понедельник, 10 марта. По данным издания, во время обращения к суду женщина расплакалась.

Ранее следователи заявили, что у Шатовой были финансовые проблемы, в связи с которыми она планировала совершить суицид, а ребенка убила, чтобы тот не остался один. Во время одного из заседаний суда Шатова рассказала, что у нее есть долги примерно в 3 млн руб., тогда как ее ежемесячный заработок составляет около 100 тыс. руб. и из них 98 тыс. руб. она отдает на погашение долгов. По данным портала 59.ru, который ссылается на соседа Шатовой, у женщины было трое детей — два сына и дочь. Ранее Шатова ушла от отца убитого ребенка и проживала с другим мужчиной.

«Я сожалею, что позволила себе сломаться под всеми обстоятельствами, такими как потеря денег, колоссальное давление со стороны клиентов, побег от мужа — а для меня это было равносильно побегу от проблем, предательство любимого человека и проблемы со здоровьем», — сказала Шатова в суде в понедельник.

Жительницу Перми обвинили в убийстве сына, тело которого нашли на помойке
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По версии следствия, в ночь на 12 июля женщина задушила сына и нанесла ему колото-резаные раны. Убийство произошло в квартире обвиняемой в Мотовилихинском районе города. Позже бездомные нашли у мусорных контейнеров в Ленинском районе Перми чемодан с телом ребенка. Подозреваемую в преступлении задержали 13 июля, она спряталась на чердаке местного отеля «Жемчужина».

Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России — убийство малолетнего.

Прокурор Прикамья Павел Бухтояров попросил суд назначить ей наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии, уточнил URA.RU. Оглашение приговора Шатовой назначено на 18 марта.

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Теги
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