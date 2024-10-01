В Шереметьево аварийно сел вылетевший в Калининград Boeing 737

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Пассажирский лайнер Boeing 737 рейсом Москва — Калининград совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Причиной срочной посадки стало срабатывание датчика неисправности шасси, сообщили в агентстве. Самолет сел в штатном режиме в расчетное время в 10:20 мск.

Информации о пострадавших не поступало.

РБК направил запрос в аэропорт Шереметьево и обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Россия».

Ранее 4 сентября в Шереметьево аварийно сел Boeing 787, который летел из Индии в Великобританию. Источник «Интерфакса» сообщил, что у самолета отказал один из двигателей. По словам собеседника ТАСС в экстренных службах, у самолета произошел отказ автомата тяги.