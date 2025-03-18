Краснояружский район в Белгородской области попал под обстрел

Гладков рассказал об обстреле района в Белгородской области

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Краснояружский район Белгородской области попал под обстрел, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается», — отметил губернатор.

По словам Гладкова, все экстренные службы, в том числе Министерство обороны, пограничники, подразделение «Орлан», добровольческое формирование «Барс-Белгород» и местные власти находятся на местах и занимаются обеспечением безопасности жителей.