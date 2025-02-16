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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаке Грайворона беспилотниками

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские беспилотники нанесли удары по гражданской инфраструктуре Грайворона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате сброса взрывного устройства загорелся грузовой автомобиль, пожар был оперативно ликвидирован. Еще один дрон атаковал жилой сектор — повреждены окна, фасады и заборы двух частных домов, перебит газопровод. Утечка газа устранена.

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Политика

14 февраля в результате атаки украинских беспилотников на село Кукуевка Валуйского округа Белгородской области погиб мужчина.

Повреждения получили семь частных домов и четыре автомобиля — в зданиях были выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.

Беспилотники также нанесли удары по селу Долгое, где пострадали три жилых дома, три автомобиля, трактор и торговый объект.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине дроны
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Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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