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Военная операция на Украине ,  
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Два мирных жителя пострадали при обстреле в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Архангельское Шебекинского района Белгородской области при обстреле со стороны украинской армии пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.

Удары снарядов пришлись на четыре частных дома: выбиты стекла, повреждены кровли, фасады, заборы. В одном из домов также перебита газовая труба. К настоящему моменту аварийные бригады уже устранили утечку газа.

В результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области погиб мужчина
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В ночь с 27 на 28 февраля российские военные сбили над Белгородской областью три дрона. Всего над Россией в эту ночь сбили 19 беспилотников.

Накануне, 27 февраля, в городе Грайвороне Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника один мужчина погиб и еще один пострадал — его госпитализировали с многочисленными осколочными ранениями головы, спины и конечностей.

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Теги
Персоны
Белгородская область Шебекино раненые обстрел ВСУ Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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