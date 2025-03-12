Напавшего на одноклассников школьника отправили под домашний арест
Сормовский районный суд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест напавшего на одноклассников с ножом подростка, сообщил корреспондент ТАСС.
Мера пресечения будет действовать до 11 мая. Молодому человеку запретили выходить из квартиры и общаться с потерпевшими и свидетелями по делу без разрешения следователя.
11 марта вооруженный ножом учащийся восьмого класса напал на детей в школе № 117. В результате пострадали двое, один из школьников получил ранение в шею, второй — в живот, их госпитализировали.
По информации телеграм-канала «112», мальчик во время задержания пытался спрятаться в лесной полосе. В МВД отметили, что причиной атаки стала ссора между детьми. В СК сообщили, что по факту нападения на школьников завели уголовное дело.
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