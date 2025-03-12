 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Напавшего на одноклассников школьника отправили под домашний арест

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест напавшего на одноклассников с ножом подростка, сообщил корреспондент ТАСС.

Мера пресечения будет действовать до 11 мая. Молодому человеку запретили выходить из квартиры и общаться с потерпевшими и свидетелями по делу без разрешения следователя.

Напавшего с ножом на одноклассников школьника задержали
Общество

11 марта вооруженный ножом учащийся восьмого класса напал на детей в школе № 117. В результате пострадали двое, один из школьников получил ранение в шею, второй — в живот, их госпитализировали.

По информации телеграм-канала «112», мальчик во время задержания пытался спрятаться в лесной полосе. В МВД отметили, что причиной атаки стала ссора между детьми. В СК сообщили, что по факту нападения на школьников завели уголовное дело.

Читайте РБК в Telegram.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Нижний Новгород СИЗО Школа домашний арест
Материалы по теме
Напавшего с ножом на одноклассников школьника задержали
Общество
В Екатеринбурге школьник ударил одноклассника ножом
Общество
«МК» узнал, что школьник из Балашихи и раньше носил оружие в школу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 17:41
Минфин провел третий по объему аукцион по ОФЗ с постоянным купономИнвестиции, 19:01
Адвокат Стрелкова опроверг данные о самоубийстве экс-министра обороны ДНРПолитика, 18:58
Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию по Украине в ООНПолитика, 18:54
Напавшего на одноклассников школьника отправили под домашний арестОбщество, 18:49
Курс биткоина упал на $3 тыс. после публикации данных по инфляции в СШАКрипто, 18:46
«Синара» допустила рост индекса Мосбиржи почти на 100% к концу 2026 годаИнвестиции, 18:45
В Брянской епархии опровергли сведения о ДРГ в Николо-Одрином монастыреПолитика, 18:33
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Украинский «Интерфакс» узнал о противодействии Венгрии продлению санкцийПолитика, 18:29
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:29
Биржа Binance заявила о привлечении $2 млрд от инвестфонда из Абу-ДабиКрипто, 18:27
Дзюба заявил о желании получить вызов в сборную России на прощальные игрыСпорт, 18:25
Врыв в частном доме в Тобольске. ВидеоОбщество, 18:23
Utair объяснила повторную задержку вылета рейса Москва — ЕреванОбщество, 18:22
В Минэкономразвития оценили идею о самозапрете покупок на маркетплейсахЭкономика, 18:19