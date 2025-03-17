С задержанными в Тунисе россиянами потеряли связь

Никто не может связаться с одиннадцатью россиянами, задержанными в Тунисе в ноябре 2024 года, близкие не могут получить информацию об их здоровье, сообщил «РИА Новости» родственник одного из них.

«К моему большому сожалению, на текущий момент каких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят так же информации нет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это связано с тем, что ответственный за выдачу разрешений на посещения заключенных ушел в отпуск по состоянию здоровья.

«Теперь к нашим [задержанным в Тунисе россиянам] вообще никто попасть не может», — сказал родственник.

Он также уточнил, что сейчас у мусульман проходит Рамадан и из-за этого условия для 11 россиян утяжелились.

Россиян задержали в начале ноября во время экскурсии к античным памятникам Римской империи в селении Хайдра рядом с границей с Алжиром. Как уточнили в российской дипмиссии в Тунисе, «этот район находится под особым контролем местных сил безопасности с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении Министерства обороны республики». Также в приграничье сохраняется напряженная обстановка из-за «присутствия террористических ячеек». Как отмечали в АТОР, туристы поехали в Тунис самостоятельно.

Сейчас россияне содержатся в пяти тюрьмах — в «Морнагии», «Белли», «Бурдж аль-Амери», «Удна» и «Манубы», их посетили сотрудники консульского отдела, а также им предоставили услуги адвоката и переводчика. По данным посольства, жалоб на условия содержания не поступало.

Позже в посольстве России сообщили РБК, что основанием для задержания 11 россиян в Тунисе стали подозрения в причастности к террористической деятельности. Обвинения задержанным пока не предъявлены. К тому же, посольство сообщило РБК в конце января, что о дате судебного заседания говорить рано, поскольку перевод материалов на арабский язык занимает много времени.