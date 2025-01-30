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Посольство назвало причину задержания 11 россиян в Тунисе

Посольство: россиян в Тунисе задержали по подозрению в причастности к терроризму
У арестованных в Тунисе 11 россиян нашли «оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям», их подозревают в причастности к терроризму, сообщили в посольстве. Группу задержали во время поездки к границе с Алжиром
Фото: Посольство России в Тунисской республике
Фото: Посольство России в Тунисской республике

Основанием для задержания 11 россиян в Тунисе стали подозрения в причастности к террористической деятельности, сообщили РБК в посольстве России в этой стране.

«По данным правоохранителей, у задержанных обнаружили «оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям», — сообщили в дипмиссии. О каком оборудовании идет речь, там не уточнили.

Вместе с тем в посольстве не исключили возможность переквалификации обвинения на менее тяжкое.

«Все задержанные уже были неоднократно допрошены следователем, однако конкретные обвинения пока не предъявлены. Много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык большого объема поступивших в распоряжение правоохранителей аудиовизуальных цифровых материалов», — сообщили в дипмиссии.

Сейчас россияне содержатся в пяти тюрьмах — в Морнагии, Белли, Бордж Аль-Амри, Удна и Манубы, их посетили сотрудники консульского отдела, а также предоставили услуги адвоката и переводчика. По данным посольства, жалоб на условия содержания не поступало.

Задержанным в Тунисе россиянам дали адвоката и переводчика
Общество
Фото:Khaled Nasraoui / dpa / Global Look Press
Россиян задержали в начале ноября во время экскурсии к античным памятникам Римской империи в селении Хайдра рядом с границей с Алжиром. Как уточняли в российской дипмиссии, «этот район находится под особым контролем местных сил безопасности с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в введении Министерства обороны республики». Также в приграничье сохраняется напряженная обстановка из-за «присутствия террористических ячеек».

Невеста одного из задержанных сообщила «РИА Новости», что они находятся в тюрьме «Морнагия», известной жестоким обращением с заключенными и пытками. Из-за нехватки мест арестованных распределили по трем тюрьмам в городах Бебелли и Бурдж аль-Амери, сообщил 20 января агентству брат россиянина. Как отмечали в АТОР, туристы поехали в Тунис самостоятельно.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Россия Тунис задержание посольство теракт арест
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