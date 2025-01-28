В Москве маленький ребенок выпал из окна пятого этажа и погиб

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

В столичном районе Лефортово девочка трех-четырех лет выпала из окна квартиры на пятом этаже дома на Душинской улице, она погибла на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По предварительным данным, девочка на непродолжительное время осталась без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпала из открытого окна», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Столичный Следственный комитет начал проверку по факту смерти девочки. Кроме этого, ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В июле 2023 года годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа общежития в Екатеринбурге 10 июля, пока его мать и отчим спали после употребления алкоголя.

В результате мужчину и женщину привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (5.35 КоАП), а ребенка госпитализировали.