В Москве маленький ребенок выпал из окна пятого этажа и погиб
В столичном районе Лефортово девочка трех-четырех лет выпала из окна квартиры на пятом этаже дома на Душинской улице, она погибла на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
«По предварительным данным, девочка на непродолжительное время осталась без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпала из открытого окна», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Столичный Следственный комитет начал проверку по факту смерти девочки. Кроме этого, ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
В июле 2023 года годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа общежития в Екатеринбурге 10 июля, пока его мать и отчим спали после употребления алкоголя.
В результате мужчину и женщину привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (5.35 КоАП), а ребенка госпитализировали.
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