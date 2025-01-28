 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве маленький ребенок выпал из окна пятого этажа и погиб

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

В столичном районе Лефортово девочка трех-четырех лет выпала из окна квартиры на пятом этаже дома на Душинской улице, она погибла на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По предварительным данным, девочка на непродолжительное время осталась без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпала из открытого окна», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Столичный Следственный комитет начал проверку по факту смерти девочки. Кроме этого, ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кузбассе ребенок выпал из кабины подъемника на горнолыжном курорте
Общество

В июле 2023 года годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа общежития в Екатеринбурге 10 июля, пока его мать и отчим спали после употребления алкоголя.

В результате мужчину и женщину привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (5.35 КоАП), а ребенка госпитализировали.

В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония

В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва ребенок прокуратура погибший
Материалы по теме
В Кузбассе ребенок выпал из кабины подъемника на горнолыжном курорте
Общество
В Красноярске допрашиваемый выпал из окна здания СК и разбился
Общество
Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока пьяные родители спали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 18:43
Хет-трик Демидова принес СКА победу над «Витязем» в матче КХЛСпорт, 21:40
«Риск для рынка стать аналогом казино»: эксперты о торгах в выходные дниИнвестиции, 21:31
Путин назвал условия переговоров с УкраинойПолитика, 20:59
Путин раскрыл детали отвода войск из-под Киева в 2022 годуПолитика, 20:53
Путин словом «здорово» оценил качество Lada AuraОбщество, 20:38
В Москве маленький ребенок выпал из окна пятого этажа и погибОбщество, 20:31
Капризов перенесет операцию и пропустит минимум четыре неделиСпорт, 20:26
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Дина Аверина заявила об отсутствии планов возобновлять карьеруСпорт, 20:24
Депутаты запретят иноагентам «ёрничать» и проводить мастер-классыПолитика, 20:04
Путин заявил о крушении прогнозов «кончины» АвтоВАЗаПолитика, 20:01
«Цифра брокер» дал прогноз по акциям двух российских компаний из сферы ИИИнвестиции, 19:56
Патрушев назвал терактом подрыв и затопление судна Ursa MajorПолитика, 19:53
Путин назвал проблему c пересаживанием чиновников на российские машиныОбщество, 19:45
В НАТО обвинили Россию в подготовке убийства главы RheinmetallПолитика, 19:39