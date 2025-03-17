Глава «Росатома» рассказал об ударах ВСУ вблизи ЗАЭС в Энергодаре
Риски технологических инцидентов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре на сегодняшний день минимальны, так как реакторы остаются в холодном останове, при этом ситуация в районе станции остается напряженной. Об этом глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).
По словам Лихачева, всего в сотнях метров от электростанции регулярно фиксируются атаки боевых дронов, объявляется ракетная опасность и звучат артиллерийские обстрелы.
«Реакторы продолжают оставаться в холодном останове, и в этом смысле риски собственно технологических каких-то инцидентов сведены к минимуму, а вот риски военных инцидентов, они в связи с определенными ужесточениями боев, противостояния на линии боесоприкосновения, они, конечно, остаются и не снимаются ни в коем случае», — сказал глава «Росатома».
ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
На прошлой неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС остается неустойчивой. По его словам, во время присутствия на станции миссия МАГАТЭ неоднократно слышала взрывы.
1 марта 2025 года на станции прошла ротация экспертов организации, которая должна была состояться месяцем ранее, но ее дважды переносили из-за продолжающихся атак в районе станции. Сейчас на станции дежурят три инспектора организации, которые занимаются оценкой безопасности станции.
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