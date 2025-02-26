Володин поручил подготовить проект по защите детей от нападения собак

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил председателю думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной совместно с другими профильными ведомствами принять законопроект по защите детей от нападения собак. Поручение необходимо исполнить до 3 марта 2025 года.

По словам Володина, необходимо осознать тот факт, что высшей ценностью жизни является ребенок, неспособный себя защитить.

«Давайте наведем порядок и поручим профильному комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства — они более объективно подойдут к этому вопросу — как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение», — сказал Володин (цитата по сайту Госдумы).

Спикер Госдумы призвал подключиться к работе правительство. Он также призвал к ответственности граждан, заводящих домашних животных, затем выбрасывающих их на улицу.

В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев сообщил, что в 2024 году от нападения бездомных собак пострадали 237 тыс. россиян. По его мнению, текущее законодательство неспособно защитить россиян от подобных инцидентов.

В России за последние месяцы зафиксировано несколько случаев нападений собак на детей. Так, например, сегодня, 26 февраля, в Сочи две домашние собаки напали на девятилетнего мальчика. В результате ребенок получил травмы и раны лица, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.