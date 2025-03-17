Цивилев поставил задачу сохранить шахтерские коллективы

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Одной из ключевых задач угольной отрасли является сохранение шахтерских коллективов, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев на совещании по вопросам развития угольной промышленности. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем телеграм-канале.

«Сергей Евгеньевич обозначил ключевые задачи, которые сейчас стоят перед всеми нами, — сохранить угольную отрасль и коллективы предприятий, которые складывались десятилетиями», — написал Середюк.

Губернатор добавил, что для преодоления проблем, с которыми столкнулась угольная отрасль, Минэнерго разработало антикризисную программу.



Он отметил, что она может быть скорректирована после получения обратной связи от работников отрасли, после чего она будет вынесена на согласование правительственной комиссии.

В декабре 2024 года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить меры поддержки предприятий угольной промышленности в условиях кризиса отрасли.