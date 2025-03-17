Цивилев поставил задачу сохранить шахтерские коллективы
Одной из ключевых задач угольной отрасли является сохранение шахтерских коллективов, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев на совещании по вопросам развития угольной промышленности. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем телеграм-канале.
«Сергей Евгеньевич обозначил ключевые задачи, которые сейчас стоят перед всеми нами, — сохранить угольную отрасль и коллективы предприятий, которые складывались десятилетиями», — написал Середюк.
Губернатор добавил, что для преодоления проблем, с которыми столкнулась угольная отрасль, Минэнерго разработало антикризисную программу.
Он отметил, что она может быть скорректирована после получения обратной связи от работников отрасли, после чего она будет вынесена на согласование правительственной комиссии.
В декабре 2024 года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить меры поддержки предприятий угольной промышленности в условиях кризиса отрасли.
В 2024 году угольная отрасль оставалась в затруднительном положении — экспорт твердого топлива, по оценке аналитиков, был глубоко убыточен, во многом в силу роста логистических издержек на всех направлениях поставок. Другим фактором давления выступили экспортные пошлины, действие которых в отношении энергетического угля и антрацита власти отменяли, неоднократно продлевая мораторий, и возобновляли вновь в течение года.
Временный отказ от пошлин объяснялся неблагоприятной конъюнктурой рынка и ситуацией в отрасли. При этом пошлины на коксующийся уголь сохранялись. С 1 января 2025 года энергетический и коксующийся уголь, а также антрацит выведены из-под их действия.
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