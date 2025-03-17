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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор назвал причину массового сбоя в сервисах «Яндекса»

Роскомнадзор: сбой в «Яндексе» произошел из-за проблем в инфраструктуре компании
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Массовый сбой в работе сервисов «Яндекс Музыка», «Яндекс Go», «Яндекс Про» произошел из-за проблем, возникших на инфраструктуре компании «Яндекс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Всплеск обращений пользователей о возникших проблемах Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал 17 марта в период с 14:15 до 15:15 мск.

Снижение количества жалоб специалисты Роскомнадзора зафиксировали с 15:15 мск.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее в пресс-службе «Яндекса» подтвердили РБК информацию о сбое в работе сервиса такси «Яндекс Go». Из данных Downdetector следовало, что за час на работу сервиса поступило почти 2,5 тыс. жалоб россиян из Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Новосибирской областей.

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