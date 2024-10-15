В ФАС назвали «аномально высокой» наценку торговых сетей на хлеб

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) считают слишком большой наценку на хлеб в торговых сетях, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский на Всероссийской тарифной конференции.

«По нашему мнению, в торговых сетях наценка аномально высокая на такой социально значимый продукт», — сказал он (цитата по ТАСС).

При этом на другие подобные товары наценка может быть высокой, однако для хлеба «это избыточно», отметил Шасколький. Он подчеркнул, что такого быть не должно и за это ответственны торговые сети, которые и формируют конечную цену для потребителей.

Антимонопольная служба заинтересовалась ценами на хлеб еще в первой половине сентября этого года. Там решили проанализировать, насколько обоснованны оптово-отпускные цены на хлеб, муку и сливочное масло. ФАС направила соответствующие запросы крупнейшим производителям этих товаров.

После этого группа компаний «Коломенский», которая занимается производством хлеба, решила снизить на него цены на 6–10%.

Позже Шаскольский заявил, что средняя наценка на наиболее доступный для покупателей хлеб составляет 60%, что, по его словам, «многовато». Однако в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что причина роста цены хлебобулочных изделий не в торговой наценке, а в росте цен предприятий-производителей.