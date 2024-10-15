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В ФАС назвали «аномально высокой» наценку торговых сетей на хлеб

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) считают слишком большой наценку на хлеб в торговых сетях, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский на Всероссийской тарифной конференции.

«По нашему мнению, в торговых сетях наценка аномально высокая на такой социально значимый продукт», — сказал он (цитата по ТАСС).

Бизнес ответил на вывод ФАС о высокой наценке на хлеб
Бизнес
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

При этом на другие подобные товары наценка может быть высокой, однако для хлеба «это избыточно», отметил Шасколький. Он подчеркнул, что такого быть не должно и за это ответственны торговые сети, которые и формируют конечную цену для потребителей.

Антимонопольная служба заинтересовалась ценами на хлеб еще в первой половине сентября этого года. Там решили проанализировать, насколько обоснованны оптово-отпускные цены на хлеб, муку и сливочное масло. ФАС направила соответствующие запросы крупнейшим производителям этих товаров.

После этого группа компаний «Коломенский», которая занимается производством хлеба, решила снизить на него цены на 6–10%.

Позже Шаскольский заявил, что средняя наценка на наиболее доступный для покупателей хлеб составляет 60%, что, по его словам, «многовато». Однако в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что причина роста цены хлебобулочных изделий не в торговой наценке, а в росте цен предприятий-производителей.

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Теги
ФАС наценка хлеб торговые сети Максим Шаскольский
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