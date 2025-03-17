Россиянка погибла при сходе лавины на горнолыжном курорте в Казахстане
Россиянка погибла при сходе лавины в районе горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты, сообщает Orda со ссылкой на МЧС Казахстана.
«Три фрирайдера подрезали склон, вызвав лавину. Двое выбрались сами, одного человека нашли погибшим», — рассказали журналистам в ведомстве.
По информации МЧС, женщине было 34 года.
Лавина сошла на высоте 3160 м. По предварительным данным ведомства, фрирайдеры катались на склоне вопреки предупреждениям об опасности.
Опасность схода лавин в окрестностях Алма-Аты сохранится до 23 марта. Спасатели призвали туристов не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход снега.
24 февраля в Сочи после схода лавины пропали три сноубордиста. По информации МЧС России, они катались в неположенном месте. На следующий день спасатели нашли двоих из них.
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