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Общество ,  
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Россиянка погибла при сходе лавины на горнолыжном курорте в Казахстане

Фото: ДЧС Алматинской области
Фото: ДЧС Алматинской области

Россиянка погибла при сходе лавины в районе горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты, сообщает Orda со ссылкой на МЧС Казахстана.

«Три фрирайдера подрезали склон, вызвав лавину. Двое выбрались сами, одного человека нашли погибшим», — рассказали журналистам в ведомстве.

По информации МЧС, женщине было 34 года.

Лавина сошла на высоте 3160 м. По предварительным данным ведомства, фрирайдеры катались на склоне вопреки предупреждениям об опасности.

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Фото:Александр Поляков / Global Look Press

Опасность схода лавин в окрестностях Алма-Аты сохранится до 23 марта. Спасатели призвали туристов не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход снега.

24 февраля в Сочи после схода лавины пропали три сноубордиста. По информации МЧС России, они катались в неположенном месте. На следующий день спасатели нашли двоих из них.

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снежная лавина Алма-Ата Казахстан гибель фрирайд
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