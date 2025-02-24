Один человек пропал в горах у Сочи после схода снежной лавины

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

На южном склоне горы Аибга, за пределами трасс курорта «Роза Хутор» в Адлерском районе города Сочи, произошел сход снежной лавины. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, два туриста после схода снежной массы находятся рядом с опасной зоной и не могут вернуться на территорию курорта. Туристы также сообщили спасателям, что в их компании был третий человек, который перестал выходить на связь.

Люди, попавшие под лавину, находятся на высоте от 2200 до 2500 м, где сейчас 20 градусов мороза, пишет «Сочи онлайн». По данным издания, в группе были гид и два фрирайдера (горнолыжники или сноубордисты, совершающие спуск за пределами маркированных трасс по естественному рельефу).

Спасатели МЧС России, сотрудники горнолыжного курорта и служба «Кубань-СПАС» выехали на место происшествия для проведения поисковых работ.

В феврале 2024 года Цунтинский район Дагестана оказался отрезан от внешнего мира в результате схода лавины. Снежная масса накрыла 37-й километр автодороги Агвали — Шаури — Кидеро, длина лавины составила 750 м. В результате происшествия было заблокировано 45 населенных пунктов региона. Также лавина сошла на 22-м километре автомобильной дороги в Тляратинском районе, в районе села Гороколоб.