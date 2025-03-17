В Пекине подтвердили намерение укреплять сотрудничество с Евросоюзом

Мао Нин: Китай готов к диалогу и сотрудничеству с Евросоюзом на всех уровнях

Фото: Vincent Thian / AP / ТАСС

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила о готовности укреплять сотрудничество с Евросоюзом, сообщает China News.

«Китай всегда придавал большое значение Европейскому союзу и отношениям между Китаем и ЕС и готов укреплять диалог и сотрудничество с европейской стороной на всех уровнях и во всех областях», — сказала она.

Мао подчеркнула, что Китай готов провести мероприятия в честь 50-летия установления дипломатических отношений между страной и Евросоюзом.

Так официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства прокомментировала сообщения о том, что председатель республики Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит ЕС — Китай, посвященный 50-летию связей страны с Евросоюзом в Брюсселе.

Об этом накануне написала газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, председатель отклонил приглашение, потому что ЕС ставит под сомнение искренность инициатив Китая. Вместо Си Цзиньпина на саммит поедет премьер-министр страны Ли Цян.

Отношения Пекина с Брюсселем ухудшились после начала военной операции на Украине. Евросоюз выражал претензию к Пекину из-за сближения с Москвой. Кроме этого, ЕС обвинял Китай в отсутствии инициатив для восстановления торгового баланса с Брюсселем.