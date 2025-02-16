О сбое сообщают в основном жители дальневосточных регионов, также он наблюдается и в Центральной России. «Сбер» объяснил проблемы техническими работами

В работе сервисов «Сбербанка» произошел крупный сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи стали массово сообщать о технических неполадках после 07:00 мск. Чаще всего люди жаловались на сбои в работе мобильного приложения (56%) и сбои в работе сервисов (30%). Также пользователи сообщали о проблемах с доступом в личный кабинет (9%) и других сложностях.

На момент публикации материала жалобы чаще всего поступали из Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев, Якутии и Новосибирской области.

О проблемах также свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф». Его пользователи сообщали о сбоях и из регионов Центральной России, в частности, из Москвы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Сбера» по Сибирскому федеральному округу, клиенты банка могли столкнуться с затруднениями при проведении некоторых операций в связи с плановыми техническими работами, которые проводились ночью. «В настоящее время все системы банка работают штатно. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности», — отметили в банке.

Вечером 14 февраля сбой произошел в работе Системы быстрых платежей (СБП). На проблемы пожаловались пользователи нескольких банков. Люди сообщали о трудностях с переводами средств, оплатой и доступом к сайту СБП. В соцсетях некоторые пользователи жалуются в том числе на то, что перевод прошел дважды. В банках РБК сообщили, что их сервисы работают штатно. По информации Downdetector, в работе СБП на утро 16 февраля также наблюдались неполадки.