В работе сервиса «Яндекс Музыка» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса «Яндекс Музыка», следует из данных Downdetector и «Сбой.рф».
По данным Downdetector, за час поступило 9713 жалоб, «Сбой.рф» сообщает о 1237 жалобах.
Пользователи столкнулись с тем, что у них не работает сайт, не загружается приложение и не открывается личный кабинет.
Больше всего жалоб зафиксировано в Москве — 43%, Санкт-Петербурге — 10%, Башкирии — 6%.
«У ряда пользователей возникли временные трудности с доступом к мобильному приложению «Яндекс Музыки». Сейчас сервис работает в обычном режиме», — сообщила пресс-служба сервиса «РИА Новости».
Жаловались пользователи и на сбои в работе Rutube. У них возникли трудности с загрузкой видео. На данный момент зафиксировано 660 жалоб, следует из данных Downdetector.
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