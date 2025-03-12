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В работе сервиса «Яндекс Музыка» произошел сбой

Пользователи пожаловались на то, что у них не работает сайт, не загружается приложение и не открывается личный кабинет
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса «Яндекс Музыка», следует из данных Downdetector и «Сбой.рф».

По данным Downdetector, за час поступило 9713 жалоб, «Сбой.рф» сообщает о 1237 жалобах.

Пользователи столкнулись с тем, что у них не работает сайт, не загружается приложение и не открывается личный кабинет.

Больше всего жалоб зафиксировано в Москве — 43%, Санкт-Петербурге — 10%, Башкирии — 6%.

«У ряда пользователей возникли временные трудности с доступом к мобильному приложению «Яндекс Музыки». Сейчас сервис работает в обычном режиме», — сообщила пресс-служба сервиса «РИА Новости».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Жаловались пользователи и на сбои в работе Rutube. У них возникли трудности с загрузкой видео. На данный момент зафиксировано 660 жалоб, следует из данных Downdetector.

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