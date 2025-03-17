Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Калужской области

Фото: Прокуратура Калужской области

В Калужской области один человек погиб при столкновении «Газели» и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Погибший — водитель «Газели»; есть также пострадавшие.

ДТП произошло на автодороге Белоусово — Высокиничи — Серпухов в районе деревни Величково Жуковского района. Грузовой автомобиль следовал из Обнинска в Кременки.

По информации районной прокуратуры, «Газель» перевозила пассажиров в качестве маршрутного такси. Легковой автомобиль был марки Renault. В момент аварии внутри микроавтобуса помимо водителя находились 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Водитель маршрутки скончался на месте.

16 марта под Ярославлем при столкновении грузовика с пригородным электропоездом пострадали 11 человек. По информации полиции, грузовой автомобиль «Ситрак» с полуприцепом выехал на железнодорожный переезд на красный свет.

Водителя автомобиля госпитализировали, десять пассажиров получили травмы.