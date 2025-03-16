Под Ярославлем поезд столкнулся с выехавшим на пути грузовиком

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При столкновении грузовика с пригородным электропоездом в Ярославской области пострадали 11 человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водителя автомобиля госпитализировали, десять пассажиров получили различные травмы.

По предварительной информации полиции, водитель грузового автомобиля «Ситрак» с полуприцепом выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом. Авария произошла на 12 км автодороги «Тутаев-Шопша». Как уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, речь идет о на перегоне Ваулово — Чебаково (308 км, пикет № 1), электричка следовала по маршруту Рыбинск — Ярославль.

По данным надзорного ведомства, машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось, в результате чего с рельсов сошли две колесные пары одного из вагонов.

Пассажиров поезда пересадили на автобусы. Движение на участке Ваулово — Чебаково через несколько часов восстановили. Как рассказали в «Северной железной дороге», из-за ДТП на два часа задержали пригородный поезд № 6592 Пищалкино — Ярославль-Главный, а также отменили два пригородных поезда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта с причинением тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба. Максимальное наказание по этой части статьи составляет лишение свободы сроком до четырех лет.