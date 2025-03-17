Мужчина на спор сделал две тысячи приседаний и попал в больницу

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Во Владивостоке мужчина выполнил две тысячи приседаний на спор и оказался в больнице из-за острой почечной недостаточности. Об этом рассказали в городской клинической больнице № 2.

«Его ноги, некогда крепкие и подвижные, начали увеличиваться в размере, превращаясь в огромные отечные конечности, парень осознал, что шутка обернулась серьезными последствиями. <...> Начались проблемы — моча стала темно-коричневой, а потом и вовсе пропала», — говорится в публикации учреждения.

Мужчина обратился за медицинской помощью, врачи направили его на обследование. Как рассказали в больнице, результаты анализов показали серьезные проблемы с почками: уровень креатинина и мочевины заметно превысил норму, в крови стали накапливаться, грозя необратимыми последствиями, продукты обмена веществ.

В результате молодого человека срочно госпитализировали в отделение нефрологии, комплексное обследование в котором выявило, что почки работают только наполовину. Врачи помогли организму мужчины справиться с острой почечной недостаточностью, однако функциональность почек до конца не восстановилась — для полного выздоровления понадобится от трех месяцев до года.

1 марта в Красноярском крае женщина погибла во время конкурса по поеданию блинов, который проводился по случаю Масленицы. По информации РЕН ТВ, участница соревнования «запихала» еду в рот и начала задыхаться. Дежурившие врачи «пытались извлечь блины, но их столько было, что не успели», рассказал собеседник телеканала.

Бригада врачей скорой помощи прибыла из районного центра примерно через полчаса после вызова, к этому времени женщина уже была мертва.