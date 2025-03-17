 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мужчина на спор сделал две тысячи приседаний и попал в больницу

Фото: Berkomaster / Fotodom / Shutterstock
Фото: Berkomaster / Fotodom / Shutterstock

Во Владивостоке мужчина выполнил две тысячи приседаний на спор и оказался в больнице из-за острой почечной недостаточности. Об этом рассказали в городской клинической больнице № 2.

«Его ноги, некогда крепкие и подвижные, начали увеличиваться в размере, превращаясь в огромные отечные конечности, парень осознал, что шутка обернулась серьезными последствиями. <...> Начались проблемы — моча стала темно-коричневой, а потом и вовсе пропала», — говорится в публикации учреждения.

Мужчина обратился за медицинской помощью, врачи направили его на обследование. Как рассказали в больнице, результаты анализов показали серьезные проблемы с почками: уровень креатинина и мочевины заметно превысил норму, в крови стали накапливаться, грозя необратимыми последствиями, продукты обмена веществ.

Калифорниец отсудил у Starbucks $50 млн из-за ожога от пролитого чая
Общество

В результате молодого человека срочно госпитализировали в отделение нефрологии, комплексное обследование в котором выявило, что почки работают только наполовину. Врачи помогли организму мужчины справиться с острой почечной недостаточностью, однако функциональность почек до конца не восстановилась — для полного выздоровления понадобится от трех месяцев до года.

1 марта в Красноярском крае женщина погибла во время конкурса по поеданию блинов, который проводился по случаю Масленицы. По информации РЕН ТВ, участница соревнования «запихала» еду в рот и начала задыхаться. Дежурившие врачи «пытались извлечь блины, но их столько было, что не успели», рассказал собеседник телеканала.

Бригада врачей скорой помощи прибыла из районного центра примерно через полчаса после вызова, к этому времени женщина уже была мертва.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Владивисток госпитализация спор почки
Материалы по теме
В Красноярском крае погибла участница конкурса по поеданию блинов
Общество
Калифорниец отсудил у Starbucks $50 млн из-за ожога от пролитого чая
Общество
Отравление пирожками с ртутью оказалось попыткой убийства из-за ревности
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Аналитики связали создателя токена LIBRA с запуском еще одной скам-монетыКрипто, 15:26
«Яндекс» подтвердил информацию о сбое в работе сервиса таксиТехнологии и медиа, 15:26
В МИДе заявили об отказе проводить ротацию экспертов МАГАТЭ через УкраинуПолитика, 15:25
При переезде по реновации в Москве маткапитал использовали 92 семьиГород, 15:24
Песков заявил о наградах для всех участников операции «Поток» в СуджеПолитика, 15:23
Руанда разорвала дипломатические отношения с БельгиейПолитика, 15:22
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Исполком МОК рекомендовал включить бокс в программу Олимпиады-2028Спорт, 15:14
В США предложили обложить сбором построенные в Китае судаПолитика, 15:11
Путин разрешил ряду западных фондов продать российские ценные бумагиЭкономика, 15:08
В Крыму отменили салюты и массовые мероприятия на День ПобедыОбщество, 15:07
Зеленский подписал закон, разрешающий отправку ВСУ в другие страныПолитика, 15:06
Отпевать схиархимандрита Илия будет патриарх КириллОбщество, 14:50
Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Калужской областиОбщество, 14:47