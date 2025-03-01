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В Красноярском крае погибла участница конкурса по поеданию блинов

Наталья Алатова
Наталья Алатова (Фото: Наталья Алатова / VK)

Жительница Красноярского края погибла во время конкурса по поеданию блинов, который проводился по случаю Масленицы. Инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района, сообщает «Комсомольская правда в Красноярске» со ссылкой на источник. Женщина подавилась блинами.

РЕН ТВ пишет, что погибшая приехала из деревни Поначево. Во время конкурса она «запихивала» еду себе в рот и в какой-то момент стала задыхаться. Дежурившие врачи «пытались извлечь блины, но их столько было, что не успели», отметил собеседник телеканала.

По словам очевидцев случившегося, до приезда медиков никто из тех, кто был рядом, не смог оказать помощь пострадавшей. Бригада врачей скорой помощи прибыла из районного центра примерно через полчаса после вызова. К этому времени женщина уже была мертва.

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Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что оптимальная порция за один прием пищи должна составлять три-четыре блинчика, или 150–200 г с учетом начинки.

В этом году в России Масленица отмечается с 24 февраля по 2 марта. С 3 марта в стране начинается Великий пост, который продлится до 19 апреля.

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Красноярский край Масленица блины смерть Конкурс
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