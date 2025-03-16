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Калифорниец отсудил у Starbucks $50 млн из-за ожога от пролитого чая

В Калифорнии суд присяжных обязал кофейную сеть Starbucks выплатить $50 млн доставщику Майклу Гарсии, получившему ожоги из-за пролитого напитка, передает CNN.

Согласно иску, поданному в Высший суд Калифорнии еще в 2020 году, мужчина получил серьезные ожоги из-за неправильно закрытой крышки, напиток пролился ему на колени, отмечает телеканал. Гарсия обвинил Starbucks в ненадежном закрытии стакана крышкой.

Адвокат Майкл Паркер рассказал, что его клиент в день инцидента забрал три напитка, один из стаканчиков не был задвинут в контейнер полностью и упал на Гарсию при получении заказа.

Согласно тексту приговора, в результате мужчина испытал физическую боль, душевные страдания, унижение, неудобства, горе, обезображивание, физические нарушения, беспокойство и эмоциональные страдания и потерял радость жизни.

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Общество
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Starbucks планируют обжаловать приговор. Компания не согласилась с тем, что она виновна, а также сочла присужденную компенсацию завышенной.

В начале марта в России мужчина пострадал из-за взорвавшейся на прилавке одного из магазинов сети «Вкусвилл» бутылки с газированной водой. От удара на лбу у него образовалось красное пятно, по голове и шее потекла кровь. Часть стекла попала ему под одежду.

В компании заверили, что партию, из которой была эта бутылка, уберут с прилавка, а напитки с другими датами производства переместят в холодильники до получения результатов внутренней проверки на предмет потенциального брака тары или сбоев при производственных процессах.

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Теги
Калифорния Starbucks ущерб иски суд ожог
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