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Политика ,  
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Арестованный за ругань житель Москвы стал фигурантом дела о госизмене

Мещанский районный суд
Мещанский районный суд (Фото: Андрей Любимов / РБК)

21-летний уроженец Казахстана Владислав Афимин стал фигурантом дела о госизмене во время отбывания административного ареста за нецензурную брань в общественном месте, передает ТАСС со ссылкой на документы Мещанского районного суда Москвы.

Как отмечает телеграм-канал «Осторожно, новости», впервые Афимина задержали и арестовали на десять суток за нецензурную брань в общественном месте в январе 2025 года. По данным ТАСС, инцидент произошел на северо-востоке Москвы.

«Афимин В.В., находясь в общественном месте во дворе жилого дома в Москве, выражался нецензурной бранью, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — цитирует агентство судебное решение.

Мужчина признал свою вину, пишет ТАСС. Позднее его дважды задерживали за аналогичное административное правонарушение. Во время отбывания очередного ареста против Афимина возбудили уголовное дело и по ходатайству следователей заключили в СИЗО.

Согласно данным в картотеке дел, ему вменяют ст. 275 (госизмена), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на 20 лет.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости
По данным ТАСС, подозреваемый проходил службу в российской армии, а на момент ареста не был трудоустроен.

Ранее 33-летнего жителя Воронежа задержали по подозрению в передаче информации о военном объекте Службе безопасности Украины. Ему также вменили госизмену и заключили под стражу.

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Теги
Россия Москва Мещанский районный суд Москвы госизмена уголовное дело
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