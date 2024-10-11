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Военная операция на Украине ,  
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На Урале девушку приговорили к 12,5 годам за передачу чертежей Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Бывшую сотрудницу Уралвагонзавода и ее мужа обвинили в госизмене за передачу чертежей украинским спецслужбам. 25-летнюю девушку приговорили к двенадцати с половиной годам колонии и штрафу, дело ее мужа рассматривается отдельно
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Свердловский областной суд приговорил 25-летнюю жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову к 12,5 года колонии за госизмену, передает ТАСС.

По версии обвинения, она передала спецслужбам Украины информацию военно-технического характера об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Местный портал E1.ru уточняет, что в госизмене ее обвинили вместе с мужем Даниилом Мухаметовым, его дело рассматривается отдельно. Они передали украинской стороне чертежи и за это получили «в районе сотки» (о какой валюте речь, не уточнялось, портал пишет о 100 тыс. руб.).

Помимо отбывания срока в колонии общего режима, девушка должна будет выплатить штраф в 300 тыс. руб.

Супругов задержали в апреле прошлого года. Против них возбудили уголовное дело по статье о госизмене (275 УК), они признали вину.

Мухаметова работала оператором копировальных и множительных машин в отделе полиграфии и технической документации на Уралвагонзаводе.

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В начале октября 47-летнего жителя Севастополя Игоря Копылу приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. по делу о госизмене. Согласно материалам суда, мужчину к сотрудничеству привлекли сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины. По его заданию Копыла с января по апрель 2023 года снимал видео о местонахождении личного состава и военной техники российской армии и передавал их Украине. Мужчина ранее был судим за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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