На Урале девушку приговорили к 12,5 годам за передачу чертежей Украине
Свердловский областной суд приговорил 25-летнюю жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову к 12,5 года колонии за госизмену, передает ТАСС.
По версии обвинения, она передала спецслужбам Украины информацию военно-технического характера об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Местный портал E1.ru уточняет, что в госизмене ее обвинили вместе с мужем Даниилом Мухаметовым, его дело рассматривается отдельно. Они передали украинской стороне чертежи и за это получили «в районе сотки» (о какой валюте речь, не уточнялось, портал пишет о 100 тыс. руб.).
Помимо отбывания срока в колонии общего режима, девушка должна будет выплатить штраф в 300 тыс. руб.
Супругов задержали в апреле прошлого года. Против них возбудили уголовное дело по статье о госизмене (275 УК), они признали вину.
Мухаметова работала оператором копировальных и множительных машин в отделе полиграфии и технической документации на Уралвагонзаводе.
В начале октября 47-летнего жителя Севастополя Игоря Копылу приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. по делу о госизмене. Согласно материалам суда, мужчину к сотрудничеству привлекли сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины. По его заданию Копыла с января по апрель 2023 года снимал видео о местонахождении личного состава и военной техники российской армии и передавал их Украине. Мужчина ранее был судим за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Иран пригрозил Саудовской Аравии войной
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Какую иномарку и как заказать из-за границы
Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов