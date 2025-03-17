В Приморье возбудили дело о гибели от браконьеров стада оленей
В Приморском крае правоохранители возбудили уголовное дело по факту обнаружения останков пятнистых оленей, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса (незаконная охота)», — говорится в сообщении регионального УМВД.
Инцидент произошел на промышленной площадке возле поселка Пластун. По данным краевой прокуратуры, шкуры животных нашли рядом с трассой Рудная Пристань — Терней, неподалеку от моста через реку Джигитовку.
По информации полиции Приморского края, были обнаружены останки, предположительно, 20 животных. В прокуратуре Тернейского района сообщают о 25. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 2 млн руб.
Прокуратура признала возбуждение дела обоснованным, на место происшествия выехал районный прокурор и представитель госохотнадзора.
Личности браконьеров пока не установлены, ведутся следственные действия.
В августе 2022 года в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского АО задержали местных жителей, подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе.
По данным прокуратуры, инцидент произошел 30 июля 2022 года возле поселка Салым. Автомобилисты заметили медвежонка у трассы. Он попытался уйти в лес, но группа молодых людей вышла из машины и открыла по нему огонь.
Задержанные признались в убийстве животного и рассказали, что после разделки туши сожгли останки и выбросили в мусорный бак.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса — незаконная охота. Были изъяты автомобиль и ружье, из которого, предположительно, был застрелен хищник.
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