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В ХМАО полиция задержала подозреваемых в убийстве медвежонка

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Сотрудники ОМВД России по Нефтеюганскому району задержали подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе в Ханты-Мансийском АО, сообщила пресс-служба МВД России на официальном сайте ведомства. «Ими оказались трое местных жителей. Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК (Незаконная охота). Изъяты автомобиль и ружье, из которого, предположительно, был убит медвежонок. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Также на сайте прокуратуры региона появилось сообщение, что по этому поводу проводится проверка. По данным ведомства, инцидент произошел 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе. «Автомобилисты заметили хищника, гуляющего по трассе. Медвежонок отошел с дороги, но вернуться в лес не успел. Через некоторое время на противоположной стороне трассы остановилась машина. Из нее вышли несколько молодых людей, которые начали стрелять в животное», — говорится в сообщении прокуратуры.

Информацию об убийстве медвежонка 1 августа опубликовал Telegram-канал Shot. На видеозаписи видно, как браконьеры расстреляли медвежонка на глазах у проезжавшего мимо водителя. По словам очевидцев, тушу животного погрузили в багажник и увезли.

Теги
новости ХМАО МВД прокуратура браконьеры
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