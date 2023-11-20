ФСБ изъяла у браконьеров партию трепанга на 7,2 млн руб. на Сахалине

На Сахалине ФСБ изъяла у браконьеров партию трепанга на ₽7,2 млн

Трепанги (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

На юге Сахалина у группы браконьеров изъяли партию трепанга (беспозвоночное морское животное из типа иглокожих) на сумму более 7,2 млн руб. Об этом сообщило пограничное управление ФСБ России по региону.

Браконьеры незаконно выловили более 5,3 тыс. трепангов в жизнеспособном состоянии весом 320 кг. При их задержании на месте были обнаружены резиновая лодка, автомобиль и водолазное снаряжение. В результате они выпустили улов в озеро Буссе.

«Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 7,2 млн руб.», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 256 УК России «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В июле зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил передать конфискованную у браконьеров и контрабандистов технику на нужды военной операции на Украине, в том числе быстроходные катера, которые «стоят и гниют» на штрафстоянках.