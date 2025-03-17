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Военная операция на Украине ,  
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Генпрокуратура признала нежелательной французскую НПО Pour l’Ukraine

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Генпрокуратура признала деятельность французской организации Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

«Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! выступает за применение к России санкций, распространяет недостоверную информацию о ходе проведения специальной военной операции, агитирует против участия российских спортсменов в международных соревнованиях», — говорится в публикации надзорного органа.

В качестве целей организации Генпрокуратура назвала поддержку «Украины в войне против России, противников войны внутри России, всех народов, подвергшихся нападению или угрозам со стороны России», а также «повышение осведомленности французского общества и правительств европейских государств об украинском конфликте».

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ведомство отметило, что партнеры организации — ранее признанные нежелательными Russie-Libertes и «Антивоенный комитет России» и «проукраинские объединения, специализирующиеся на сборе средств для вооруженных сил Украины».

Кроме того, в числе причин наделения статусом надзорный орган также назвал оказание военно-технической помощи.

Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! создали в марте 2022 году представители научных, университетских и студенческих кругов. Организация зарегистрирована в форме ассоциации в Париже. 

12 марта 2025 года Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации Rasmussen Global, основанной в 2014 году бывшим генеральным секретарем НАТО и экс-премьером Дании Андерсом Фог Расмуссеном. По данным ведомства, члены Rasmussen Global призывают Запад снять ограничения на поставку оружия Украине для ударов по территории России, а также поддерживают конфискацию российских замороженных активов и отправку на Украину тренировочных и консультативных миссий с военнослужащими стран НАТО.

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Генпрокуратура нежелательные организации Военная операция на Украине
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