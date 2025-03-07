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Военная операция на Украине ,  
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ГП признала нежелательной помогающую эмигрантам из России НПО Латвии

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Военная операция на Украине
Организация АРЭМ, как утверждает Генпрокуратура, распространяет негативные материалы о российской армии, информацию, дискредитирующую органы российской власти, и поддерживает санкции против России
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Генпрокуратура (ГП) признала нежелательной деятельность латвийской неправительственной организации (НПО) «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» (АРЭМ), сообщается на сайте надзорного органа.

«От имени председателя правления ассоциации в сети «Интернет» распространяются негативные материалы о Вооруженных Силах РФ, а также лозунги, оправдывающие террористические акты в России. Ассоциация призывает к протестам в период подготовки и проведения избирательных кампаний», — сказано в сообщении.

Также АРЭМ, как утверждает ГП, размещает информацию, дискредитирующую органы российской власти, в том числе силовые, и поддерживает санкции против России.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

АРЭМ была зарегистрирована в 2018 году в Риге, ее учредители — граждане Латвии Дмитрий Саввин и Сергей Розе. ГП отметила, что организация «взаимодействует с литовской неправительственной организацией «Форум свободной России» (также признана нежелательной)».

Ассоциация заявляет, что ставит своей целью налаживание конструктивного диалога между русскими и латышами, помощь политэмигрантам из России и поддержку гражданского общества в ней.

Саввин заявил в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена), что считает статус, который ГП присвоила организации, «признанием и комплиментом», и пообещал, что АРЭМ продолжит свою работу.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Латвия нежелательные организации Генпрокуратура
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