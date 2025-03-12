Rasmussen Global, как утверждает Генпрокуратура, имеет явную «антироссийскую направленность», поддерживает конфискацию российских активов и отправку инструкторов НАТО на Украину

Андерс Фог Расмуссен (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Генпрокуратура признала деятельность организации Rasmussen Global нежелательной на территории России. В сообщении на сайте ведомства говорится, что члены организации «реализуют полномасштабную информационно-пропагандистскую кампанию» для поддержки Украины.

Rasmussen Global расположена в Копенгагене. В 2014 году ее основал бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. Как утверждает Генпрокуратура, организация «уделяет приоритетное внимание закреплению Украины в так называемой орбите влияния стран западной коалиции».

«После начала специальной военной операции антироссийская риторика была усилена, работа на украинском направлении активизирована», — говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, члены Rasmussen Global призывают Запад снять ограничения на поставку оружия Украине для ударов по территории России, а также поддерживают конфискацию российских замороженных активов и отправку на Украину тренировочных и консультативных миссий с военнослужащими стран НАТО.

Андерс Фог Расмуссен основал свое консалтинговое агентство после того, как оставил пост генерального секретаря Североатлантического альянса. На сайте Rasmussen Global говорится, что организация предлагает услуги по геополитическому и стратегическому консультированию и специализируется по таким направлениям, как международная безопасность, трансатлантические отношения и развивающиеся рынки.

В июле 2023 года Расмуссен предположил, что Украина могла бы вступить в НАТО, но «по частям». По его мнению, принятие Украины в альянс без утраченных территорий позволит уменьшить угрозу конфликта между НАТО и Россией.

В Кремле весной 2024 года говорили, что отношения России и НАТО «скатились на уровень прямой конфронтации». Расширение альянса, по оценке российских властей, никак не укрепит безопасность Европы, а наоборот, станет «дестабилизирующим фактором».