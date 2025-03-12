 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Генпрокуратура признала нежелательной компанию бывшего генсека НАТО

Генпрокуратура признала нежелательной компанию Rasmussen Global
Rasmussen Global, как утверждает Генпрокуратура, имеет явную «антироссийскую направленность», поддерживает конфискацию российских активов и отправку инструкторов НАТО на Украину
Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Генпрокуратура признала деятельность организации Rasmussen Global нежелательной на территории России. В сообщении на сайте ведомства говорится, что члены организации «реализуют полномасштабную информационно-пропагандистскую кампанию» для поддержки Украины.

Rasmussen Global расположена в Копенгагене. В 2014 году ее основал бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. Как утверждает Генпрокуратура, организация «уделяет приоритетное внимание закреплению Украины в так называемой орбите влияния стран западной коалиции».

«После начала специальной военной операции антироссийская риторика была усилена, работа на украинском направлении активизирована», — говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, члены Rasmussen Global призывают Запад снять ограничения на поставку оружия Украине для ударов по территории России, а также поддерживают конфискацию российских замороженных активов и отправку на Украину тренировочных и консультативных миссий с военнослужащими стран НАТО.

Андерс Фог Расмуссен основал свое консалтинговое агентство после того, как оставил пост генерального секретаря Североатлантического альянса. На сайте Rasmussen Global говорится, что организация предлагает услуги по геополитическому и стратегическому консультированию и специализируется по таким направлениям, как международная безопасность, трансатлантические отношения и развивающиеся рынки.

В июле 2023 года Расмуссен предположил, что Украина могла бы вступить в НАТО, но «по частям». По его мнению, принятие Украины в альянс без утраченных территорий позволит уменьшить угрозу конфликта между НАТО и Россией.

В Кремле весной 2024 года говорили, что отношения России и НАТО «скатились на уровень прямой конфронтации». Расширение альянса, по оценке российских властей, никак не укрепит безопасность Европы, а наоборот, станет «дестабилизирующим фактором».

Читайте РБК в Telegram.

Украина готова к прекращению огня. Какие условия

Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
Генпрокуратура нежелательные организации Дания Андерс Фог Расмуссен
Материалы по теме
ГП признала нежелательной помогающую эмигрантам из России НПО Латвии
Политика
Расмуссен упрекнул Запад из-за нерешительности по санкциям против России
Политика
В ЕС призвали «готовиться к худшему» из-за риска войны России и НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
Сотрудникам USAID приказали уничтожить секретные документыПолитика, 12:51
Капитаном врезавшегося в танкер судна в Северном море оказался россиянинПолитика, 12:47
Кремль назвал цели первой после выборов встречи Лукашенко и ПутинаПолитика, 12:47
«РИА Новости» рассказало о деталях выхода бойцов в тыл ВСУ по газопроводуПолитика, 12:44
Кремль заявил, что ждет от США подробности предложения о перемирииПолитика, 12:37
СК возбудил дело о халатности после поножовщины в школе Нижнего НовгородаОбщество, 12:37
На Украине сообщили о восстановлении доступа к спутниковым снимкам MaxarПолитика, 12:35
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
В российском винодельческом суперрегионе заложат новые виноградникиВино, 12:31
Генпрокуратура признала нежелательной компанию бывшего генсека НАТОПолитика, 12:29
Минобороны сообщило об освобождении 5 поселений в Курской областиПолитика, 12:27
Габбард сообщила о возобновлении обмена разведданными с УкраинойПолитика, 12:21
В Киеве уволили генерала, руководившего вторжением в Курскую областьПолитика, 12:17
Инвестстрахование жизни уходит в прошлое: какой продукт идет ему на сменуPro, 12:17
Капитан «Анахайма» рассказал о почерневшей руке после броска ОвечкинаСпорт, 12:16