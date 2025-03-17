В Северной Македонии задержали 15 человек по делу о пожаре в ночном клубе
Правоохранительные органы Северной Македонии задержали 15 человек по делу о крупном пожаре в ночном клубе, сообщил министр внутренних дел республики Панче Тошковски, передает AP.
«Мы имеем основания подозревать, что в этом деле замешаны взяточничество и коррупция», — сказал Тошковски, не уточнив подробности.
Он добавил, что ночной клуб работал без лицензии.
Представитель прокуратуры Северной Македонии заявил, что предварительная проверка ночного клуба выявила многочисленные нарушения правил безопасности, в том числе отсутствие аварийных выходов и недостаточное количество огнетушителей.
Правительство Северной Македонии распорядилось провести трехдневную проверку всех ночных клубов в стране на предмет соответствия правилам безопасности.
По последним данным, число погибших в результате пожара в ночном клубе Pulse в Кочани достигло 59 человек, пострадавших — до 155.
Пожар в ночном клубе произошел в ночь на 16 марта, его причиной стало использование пиротехнических средств. Пламя быстро распространилось на крышу здания. В клубе находились около 1,5 тыс. человек. В стране объявили семидневный траур.
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